Маджугинский Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1849
Дата смертиОколо 1899
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1849
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хайкова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Маджугинский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Смяч, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1887
Сын: Маджугинский Петр Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маджугинская Александра Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маджугинский Павел Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маджугинский Григорий Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маджугинский Николай Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Украина,Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маджугинская Мария Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель,священник
Смерть
Около 1899