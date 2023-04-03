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Маджугинский Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1849

Дата смерти

Около 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1849

Отец: Маджугинский Павел Иоаннович

Мать: Маджугинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хайкова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Маджугинский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Смяч, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1887

Сын: Маджугинский Петр Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маджугинская Александра Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маджугинский Павел Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маджугинский Григорий Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маджугинский Николай Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Украина,Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маджугинская Мария Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Александра Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маджугинская Александра Капитоновна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель,священник
Смерть
Около 1899
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