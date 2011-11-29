Богачева Раиса Алксандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогачева Раиса Алксандровна

Богачева Раиса Алксандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1937

Дата смерти

29.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937

Отец: Богачев Александр Иванович

Мать: Большева Анастасия Евграфовна

Рождение ребёнка
10.04.1959

Дочь: Прокофьева Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Прокофьев Николай

Рождение ребёнка
19.09.1961

Сын: Прокофьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Николай

Смерть
29.11.2011