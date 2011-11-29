Богачева Раиса Алксандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1937
Дата смерти29.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937
Рождение ребёнка
10.04.1959
Дочь: Прокофьева Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Прокофьев Николай
Рождение ребёнка
19.09.1961
Сын: Прокофьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьев Николай
Смерть
29.11.2011