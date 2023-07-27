Большева Анастасия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большева Анастасия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1912

Дата смерти

22.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912

Отец: Большев Евграф Васильевич или Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Богачев Александр Александрович

Отец ребёнка: Богачев Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1937

Дочь: Богачева Раиса Алксандровна

Отец ребёнка: Богачев Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1939

Сын: Богачев Николай Александрович

Отец ребёнка: Богачев Александр Иванович

Смерть
22.10.1984
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