Большева Анастасия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1912
Дата смерти22.10.1984
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912
Отец: Большев Евграф Васильевич или Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Богачев Александр Александрович
Отец ребёнка: Богачев Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1937
Дочь: Богачева Раиса Алксандровна
Отец ребёнка: Богачев Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1939
Сын: Богачев Николай Александрович
Отец ребёнка: Богачев Александр Иванович
Смерть
22.10.1984