Тюленева (Лошкарева) (Лошкарева) Параскева Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленева (Лошкарева) (Лошкарева) Параскева Козмина

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Лошкарев Козма Савватиев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Тюленев Федор Мартынов

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Икрина (тюленева) Афанасья Федорова

Отец ребёнка: Тюленев Федор Мартынов

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюленев Федор Мартынов

Смерть
Неизвестно