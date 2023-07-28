Тюленева (Лошкарева) (Лошкарева) Параскева Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Лошкарев Козма Савватиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Тюленев Федор Мартынов
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Икрина (тюленева) Афанасья Федорова
Отец ребёнка: Тюленев Федор Мартынов
Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно