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Тюленев Федор Мартынов

Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Тюленев Мартын

Мать: не указана

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Тюленева (лошкарева) Параскева Козмина

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Икрина (тюленева) Афанасья Федорова

Мать ребёнка: Тюленева (лошкарева) Параскева Козмина

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюленева (лошкарева) Параскева Козмина

Смерть
Неизвестно
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