Тюленев Федор Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: Тюленев Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Тюленева (лошкарева) Параскева Козмина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Икрина (тюленева) Афанасья Федорова
Мать ребёнка: Тюленева (лошкарева) Параскева Козмина
Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно