Икрина (Тюленева) (Тюленева) Афанасья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Тюленева) (Тюленева) Афанасья Федорова

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тюленев Федор Мартынов

Мать: Тюленева (лошкарева) Параскева Козмина

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1838

Муж: Икрин Николай Адрианов

Рождение ребёнка
04.02.1839

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1840

Сын: Икрин Григорий Николаев

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1844

Дочь: Евфросиния Николаева

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1845

Дочь: Пульхерия Николаева

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1845

Сын: Икрин Емелиан Николаев

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1848

Сын: Икрин Федот Николаев

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1849

Дочь: Марина Николаева

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1850

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Икрин Никифор Николаев

Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
После 1858