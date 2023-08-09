Икрина (Тюленева) (Тюленева) Афанасья Федорова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
11.07.1838
Рождение ребёнка
04.02.1839
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
16.04.1840
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
26.05.1844
Дочь: Евфросиния Николаева
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
07.08.1845
Дочь: Пульхерия Николаева
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
07.08.1845
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
15.05.1848
Сын: Икрин Федот Николаев
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
13.07.1849
Дочь: Марина Николаева
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
21.10.1850
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Рождение ребёнка
07.02.1852
Отец ребёнка: Икрин Николай Адрианов
Смерть
После 1858