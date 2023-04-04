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Михин Никифор Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Между 1788 и 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1838

Отец: Михин Артем Ионович

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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