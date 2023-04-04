(Логинова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1788 и 1795
Дата смерти22.06.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1816
Сын: Михин Андрей (ст)
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
20.10.1818
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
21.12.1819
Сын: Михин Петр Артемович
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
21.05.1822
Дочь: Елена Артемовна
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
04.05.1824
Сын: Михин Иона Артемович
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
05.02.1828
Дочь: Анна Артемовна
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
04.07.1832
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
30.05.1835
Сын: Михин Иван Артемович
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
05.02.1838
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Рождение ребёнка
01.03.1841
Отец ребёнка: Михин Артем Ионович
Смерть
22.06.1862