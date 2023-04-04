(Логинова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1788 и 1795

Дата смерти

22.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1788 и 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1816

Сын: Михин Андрей (ст)

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Рождение ребёнка
20.10.1818

Сын: Михин Денис Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1819

Сын: Михин Петр Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1822

Дочь: Елена Артемовна

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Рождение ребёнка
04.05.1824

Сын: Михин Иона Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1828

Дочь: Анна Артемовна

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Рождение ребёнка
04.07.1832

Сын: Михин Андрей Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1835

Сын: Михин Иван Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Сын: Михин Никифор Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Михин Герасим Артемович

Отец ребёнка: Михин Артем Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.06.1862
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