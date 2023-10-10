Котова (Рублева) Дарья Пантелеймонова
Место рождения
Дата рождения16.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1891
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Котов Яков Федоров
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Котов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Котов Яков Федоров
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Яков Федоров
Смерть
Неизвестно