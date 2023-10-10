Котова (Рублева) Дарья Пантелеймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Рублева) Дарья Пантелеймонова

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1891

Отец: Рублев Пантелеймон Егоров

Мать: Рублева Акилина Михайлова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Котов Яков Федоров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Котов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Котов Яков Федоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Яков Федоров

Смерть
Неизвестно
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