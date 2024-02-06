Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Назаренко Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Назаренко Валентина Тимофеева
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
06.03.1926
Дочь: Назаренко Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1928
Сын: Назаренко Владимир Тимофеев
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.04.1932
Дочь: Назаренко Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
11.11.1934
Дочь: Назаренко Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно