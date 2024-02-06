Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Назаренко Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Назаренко Валентина Тимофеева

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
06.03.1926

Дочь: Назаренко Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Назаренко Владимир Тимофеев

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.04.1932

Дочь: Назаренко Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.11.1934

Дочь: Назаренко Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Сергеевич

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Тимофей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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