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Назаренко Тимофей Сергеевич

Место рождения

Гриневка, Сумська область

Дата рождения

22.01.1888

Дата смерти

12.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888

Отец: Назаренко Сергей Саввин

Мать: Черевко Агрипина Романова

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Назаренко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Назаренко Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Назаренко Валентина Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
06.03.1926

Дочь: Назаренко Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Назаренко Владимир Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.04.1932

Дочь: Назаренко Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.11.1934

Дочь: Назаренко Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степанова

Смерть
12.09.1937
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