Назаренко Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1888
Дата смерти12.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888
Отец: Назаренко Сергей Саввин
Рождение ребёнка
1915
Сын: Назаренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Назаренко Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Назаренко Валентина Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
06.03.1926
Дочь: Назаренко Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
15.10.1928
Сын: Назаренко Владимир Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
25.04.1932
Дочь: Назаренко Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
11.11.1934
Дочь: Назаренко Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степанова
Смерть
12.09.1937