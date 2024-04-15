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Красуля Нестор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1906 ст.

Сын: Красуля Тихон Нестерович

Мать ребёнка: Красуля Степанида Артемьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH9-T?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.

Сын: Красуля Гавриил Нестерович

Мать ребёнка: Красуля Степанида Артемьевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKK-X?i=253&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красуля Степанида Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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