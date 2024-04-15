Красуля Тихон Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасуля Тихон Нестерович

Красуля Тихон Нестерович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.06.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1906 ст.

Отец: Красуля Нестор Алексеевич

Мать: Красуля Степанида Артемьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH9-T?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.06.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Иван Григорьевич Котенко | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close