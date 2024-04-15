Красуля Степанида Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
14.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Красуля Нестор Алексеевич
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH9-T?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.
Сын: Красуля Гавриил Нестерович
Отец ребёнка: Красуля Нестор Алексеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKK-X?i=253&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно