Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Сын Прохорова Степка Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Агрипина Гурьевна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Агрипина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Гурьевна

Смерть
1743
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