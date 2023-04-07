Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1743
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Сын Прохорова Степка Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Агрипина Гурьевна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Агрипина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Гурьевна
Смерть
1743