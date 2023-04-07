сын Прохорова Степка Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сын Прохорова Степка Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно