Королева (Мурашова) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Мурашова) Валентина Семеновна

Место рождения

Саймасай, Село, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

30.10.1925

Дата смерти

01.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: Мурашев Семен Борисович

Мать: Мурашева Мария Яковлевна

Саймасай, Село, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
13.11.1947

Дочь: Королева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич

Смерть
01.08.1999
Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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