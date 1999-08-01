Королева (Мурашова) Валентина Семеновна
Место рождения
Дата рождения30.10.1925
Дата смерти01.08.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925
Отец: Мурашев Семен Борисович
Мать: Мурашева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.11.1947
Дочь: Королева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Коваль Василий Алексеевич
Смерть
01.08.1999