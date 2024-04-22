Коваль Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Василий Алексеевич

Коваль Василий Алексеевич

Место рождения

Благовещенка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

04.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1922

Отец: Коваль Алексей

Мать: Коваль Арина Абрамовна

Благовещенка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.11.1947

Дочь: Королева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close