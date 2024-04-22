Коваль Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1922
Отец: Коваль Алексей
Мать: Коваль Арина Абрамовна
Рождение ребёнка
13.11.1947
Дочь: Королева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна
Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Королева Валентина Семеновна
Смерть
Неизвестно