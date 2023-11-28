Мурашева Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мурашев Иван Семенович

Отец ребёнка: Мурашев Семен Борисович

Рождение ребёнка
30.10.1925

Дочь: Мурашева Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Мурашев Семен Борисович

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Семенова Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Мурашев Семен Борисович

Смерть
30.06.1970
Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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