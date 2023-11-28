Мурашева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.06.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мурашев Семен Борисович
Рождение ребёнка
30.10.1925
Дочь: Мурашева Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Мурашев Семен Борисович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Семенова Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Мурашев Семен Борисович
Смерть
30.06.1970