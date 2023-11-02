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Матвеев Борис Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1862

Жена: Егорова Пелагея Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Около 1862
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
Около 1862
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1865

Дочь: Матвеева Варвара Борисовна

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1868

Сын: Матвеев Иван Борисович

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1871

Сын: Матвеев Иван Борисович

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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