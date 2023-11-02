Матвеев Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1862
Место жительства
Около 1862
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
Около 1862
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1865
Дочь: Матвеева Варвара Борисовна
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
26.02.1868
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Елисеевна
Рождение ребёнка
31.01.1871
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Елисеевна
Смерть
Неизвестно