Егорова (Проскурякова) Пелагея Елисеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1845
Бракосочетание
22.10.1862
Рождение ребёнка
05.12.1865
Дочь: Матвеева Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Матвеев Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1868
Отец ребёнка: Матвеев Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1871
Отец ребёнка: Матвеев Борис Григорьевич
Смерть
Неизвестно