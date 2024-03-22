Егорова (Проскурякова) Пелагея Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Проскурякова) Пелагея Елисеевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.10.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1845

Отец: Аристов Елисей Артемьевич

Мать: Проскурякова Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.10.1862

Муж: Матвеев Борис Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1865

Дочь: Матвеева Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Матвеев Борис Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1868

Сын: Матвеев Иван Борисович

Отец ребёнка: Матвеев Борис Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1871

Сын: Матвеев Иван Борисович

Отец ребёнка: Матвеев Борис Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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