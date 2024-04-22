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Колосов Андреян Иванович

Место рождения

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Колосов Иван Денисович

Мать: Колосова Гликерия

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колосов Устин Андреянович

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ефимия Андреяновна

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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