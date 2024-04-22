Колосов Андреян Иванович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Колосов Иван Денисович
Мать: Колосова Гликерия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колосов Устин Андреянович
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ефимия Андреяновна
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно