Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Андреян Иванович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колосов Устин Андреянович

Отец ребёнка: Колосов Андреян Иванович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ефимия Андреяновна

Отец ребёнка: Колосов Андреян Иванович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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