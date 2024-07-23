Колосова Матрёна (Матрона) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колосов Устин Андреянович
Отец ребёнка: Колосов Андреян Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ефимия Андреяновна
Отец ребёнка: Колосов Андреян Иванович
Смерть
Неизвестно