Колосова Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Колосов Андреян Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Денисович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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