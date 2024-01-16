Колосова Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно