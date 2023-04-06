Калачев Козма Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Калачев Игнатий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Калачев Илья Кузмин
Мать ребёнка: Калачева Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Калачева Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калачева Дарья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Катунское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно