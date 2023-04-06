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Калачев Козма Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Калачев Игнатий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Калачев Илья Кузмин

Мать ребёнка: Калачева Дарья Семенова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Калачев Матвей Кузмин

Мать ребёнка: Калачева Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачева Дарья Семенова

Место жительства
Неизвестно
Катунское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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