Калачев Игнатий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Калачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Харитинья? Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Катунское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1829