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Калачев Игнатий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Калачев Иван Михайлов

Мать: Калачева Матрена Степанова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Калачев Козма Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Харитинья? Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Катунское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1829