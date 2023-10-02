Сорокина Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Дарья Емельяновна

Сорокина Дарья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Букина Татьяна Памфиловна

Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1888

Сын: Сорокин Андрей Памфилович

Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович

Рождение ребёнка
16.03.1893

Сын: Сорокин Алексей Памфилович

Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Памфиловна

Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Антоний Памфилович

Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Семен Памфилович

Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович

Смерть
23.10.1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close