Сорокина Дарья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.10.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Букина Татьяна Памфиловна
Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1888
Сын: Сорокин Андрей Памфилович
Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1893
Сын: Сорокин Алексей Памфилович
Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Памфиловна
Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Антоний Памфилович
Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Памфил Александрович
Смерть
23.10.1914