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Сорокин Алексей Памфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1893

Отец: Сорокин Памфил Александрович

Мать: Сорокина Дарья Емельяновна

Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Сорокина Акилина Гаврииловна

с. Проломихи крест Панфила Александрова Сорокина сын Алексей 19л 1м браком С. Проломиха отставного солдата Гавриила Афанасьева Большакова дочь Акилина 17л 1м браком
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Гаврииловна

Рождение ребёнка
16.09.1917

Дочь: Сорокина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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