Сорокин Алексей Памфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1893
Бракосочетание
09.11.1912
с. Проломихи крест Панфила Александрова Сорокина сын Алексей 19л 1м браком С. Проломиха отставного солдата Гавриила Афанасьева Большакова дочь Акилина 17л 1м браком
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Гаврииловна
Рождение ребёнка
16.09.1917
Дочь: Сорокина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Гаврииловна
Смерть
Неизвестно