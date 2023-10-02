Букина (Сорокина) Татьяна Памфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
09.11.1897
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 18; Тимофей Феоктистов Букин и Димитрий Андреевич букин
Рождение ребёнка
31.12.1898
Сын: Букин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
24.05.1911
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
05.08.1913
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
10.01.1915
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1918
Сын: Букин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Состоящий на военной службе рядовой Григорий Феоктистов Букин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена Григорьевна
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букин Кондрат Григорьевич
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нинила (?) Григорьевна
Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович
Смерть
Неизвестно