Букина (Сорокина) Татьяна Памфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Сорокина) Татьяна Памфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Сорокин Памфил Александрович

Мать: Сорокина Дарья Емельяновна

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Букин Григорий Феоктистович

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 18; Тимофей Феоктистов Букин и Димитрий Андреевич букин
Рождение ребёнка
31.12.1898

Сын: Букин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
24.05.1911

Сын: Букин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Букин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Букин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Букин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Состоящий на военной службе рядовой Григорий Феоктистов Букин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена Григорьевна

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Кондрат Григорьевич

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нинила (?) Григорьевна

Отец ребёнка: Букин Григорий Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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