Кондратьева Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Василий Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Сальникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Кондратьева Ефимья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кондратьев Федор
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Кондратьева Матрена
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Кондратьев Андрей Семенович
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Кондратьева Марья
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Смерть
Неизвестно