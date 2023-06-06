Кондратьева Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Агрипина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Муж: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Сальникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Кондратьева Ефимья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондратьев Федор

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Кондратьева Матрена

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Кондратьев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Кондратьева Марья

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Смерть
Неизвестно