Петриченко Агей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петриченко Агей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Петриченко Иван

Мать: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Уланова Любовь Агеевна

Мать ребёнка: Петриченко Нила Павловна

Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Петриченко Алексей Агеевич

Мать ребёнка: Петриченко Нила Павловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петриченко Николай Агеевич

Мать ребёнка: Петриченко Нила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петриченко Нила Павловна

Смерть
1960
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