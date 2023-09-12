Петриченко Агей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Петриченко Иван
Мать: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Уланова Любовь Агеевна
Мать ребёнка: Петриченко Нила Павловна
Рождение ребёнка
25.07.1924
Сын: Петриченко Алексей Агеевич
Мать ребёнка: Петриченко Нила Павловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Петриченко Николай Агеевич
Мать ребёнка: Петриченко Нила Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петриченко Нила Павловна
Смерть
1960