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Петриченко Нила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Уланова Любовь Агеевна

Отец ребёнка: Петриченко Агей Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Петриченко Алексей Агеевич

Отец ребёнка: Петриченко Агей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петриченко Николай Агеевич

Отец ребёнка: Петриченко Агей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриченко Агей Иванович

Смерть
1977
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