Петриченко Нила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Уланова Любовь Агеевна
Отец ребёнка: Петриченко Агей Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1924
Сын: Петриченко Алексей Агеевич
Отец ребёнка: Петриченко Агей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Петриченко Николай Агеевич
Отец ребёнка: Петриченко Агей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977