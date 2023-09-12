Петриченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Петриченко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
01.03.1901
Сын: Петриченко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Нововладимировка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриченко Игнат Иванович
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриченко Александр ????? Иванович
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нила Ивановна
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Феня Ивановна
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриченко Никанор Иванович
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петриченко Матрена
Смерть
Неизвестно