Петриченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетриченко Иван

Петриченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Петриченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
01.03.1901

Сын: Петриченко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Нововладимировка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Игнат Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Александр ????? Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нила Ивановна

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Феня Ивановна

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Ефим Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Илья Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Никанор Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Агей Иванович

Мать ребёнка: Петриченко Матрена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close