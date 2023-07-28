Malich (Khristoforova) Kristina
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Харакоз Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Малич Христофор Григорьевич
Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Малич Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Малич Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kharakoz ?
Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич