Malich (Khristoforova) Kristina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Malich (Khristoforova) Kristina

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Харакоз Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Малич Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Малич Христофор Григорьевич

Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Малич Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Малич Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kharakoz ?

Отец ребёнка: Малич Григорий Алексеевич