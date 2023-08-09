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Малич Христофор Григорьевич

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Малич Григорий Алексеевич

Мать: Malich Kristina

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Христофорова Любовь

Мать ребёнка: Малич София Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Саенко Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Малич София Андреевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мельникова Людмила Христофоровна

Мать ребёнка: Малич София Андреевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бель Дара Христофоровна

Мать ребёнка: Малич София Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Малич Алексей Христофорович

Мать ребёнка: Малич София Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малич Григорий Христофорович

Мать ребёнка: Малич София Андреевна

Смерть
Неизвестно