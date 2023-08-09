Малич Христофор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Малич Григорий Алексеевич
Мать: Malich Kristina
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Христофорова Любовь
Мать ребёнка: Малич София Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Саенко Мария Христофоровна
Мать ребёнка: Малич София Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мельникова Людмила Христофоровна
Мать ребёнка: Малич София Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бель Дара Христофоровна
Мать ребёнка: Малич София Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Малич Алексей Христофорович
Мать ребёнка: Малич София Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малич Григорий Христофорович
Мать ребёнка: Малич София Андреевна
Смерть
Неизвестно