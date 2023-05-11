Тихомирова (Смирнова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1887 и 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1888
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Тихомиров Петр Леонидович
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Тихомиров Геннадий Леонидович
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тихомирова Августа Леонидовна
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тихомиров Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1921
Дочь: Тихомирова Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тихомирова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тихомирова Антонина Леонидовна
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1932
Сын: Тихомиров Василий Леонидович
Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич
Раскулачивание
1931
Смерть
Неизвестно