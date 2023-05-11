Тихомирова (Смирнова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Смирнова) Анна Николаевна

Место рождения

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1887 и 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1888

Отец: Смирнов Николай Дмитриевич

Мать: Смирнова Мария Александровна

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Тихомиров Петр Леонидович

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Тихомиров Геннадий Леонидович

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тихомирова Августа Леонидовна

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тихомиров Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1921

Дочь: Тихомирова Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тихомирова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тихомирова Антонина Леонидовна

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1932

Сын: Тихомиров Василий Леонидович

Отец ребёнка: Тихомиров Леонид Васильевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Раскулачивание
1931
Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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