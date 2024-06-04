Смирнова (Александрова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Александрова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Александров Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1888

Дочь: Тихомирова (Смирнова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Смирнова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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