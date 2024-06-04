Смирнова (Александрова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Александров Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1888
Дочь: Тихомирова (Смирнова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893
Сын: Смирнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Смирнова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно