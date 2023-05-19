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Тихомиров Геннадий Леонидович

Место рождения

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

05.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Тихомиров Леонид Васильевич

Мать: Тихомирова Анна Николаевна

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Тихомирова Нина

Мать ребёнка: Тихомирова Надежда Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тихомиров Валерий

Мать ребёнка: Тихомирова Надежда Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Призыв на военную службу
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Приморский РВК Ленинград
Награда
25.03.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награжден орденом "Красное знамя". Красноармеец, радист 5 батареи 48 артиллерийского полка 13 стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Партийность: Канц. ВКП/б В район П-Дубровка совместно с пехотой ... Показать все
Ранение
30.03.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ранение таза Осколочное ранение левого бедра, с повреждением кости, анаэробная инфекция, сепсис, остеомиэлит тазовой кости ЭГ 1443 48 арт. полк В мед. карточке поступивших в ЭГ долж-ть - стрелок.
Награда
05.04.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награжден орденом "Красная звезда" Красноармеец, радист 5 батареи 48 артиллерийского полка 13 стрелковой дивизии Ленинградского фронта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Надежда Алексеевна

Смерть
05.05.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер от ран Извещение о смерти вручено жене 18.05.1943 Похоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинград
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