Тихомиров Геннадий Леонидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти05.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Тихомирова Нина
Мать ребёнка: Тихомирова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тихомиров Валерий
Мать ребёнка: Тихомирова Надежда Алексеевна
Призыв на военную службу
1941
Приморский РВК Ленинград
Награда
25.03.1943
Награжден орденом "Красное знамя". Красноармеец, радист 5 батареи 48 артиллерийского полка 13 стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Партийность: Канц. ВКП/б В район П-Дубровка совместно с пехотой ... Показать все
Ранение
30.03.1943
Ранение таза Осколочное ранение левого бедра, с повреждением кости, анаэробная инфекция, сепсис, остеомиэлит тазовой кости ЭГ 1443 48 арт. полк В мед. карточке поступивших в ЭГ долж-ть - стрелок.
Награда
05.04.1943
Награжден орденом "Красная звезда" Красноармеец, радист 5 батареи 48 артиллерийского полка 13 стрелковой дивизии Ленинградского фронта
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1943
Умер от ран Извещение о смерти вручено жене 18.05.1943 Похоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинград