Баранова Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1912
Сын: Баранов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Александров
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Баранов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно