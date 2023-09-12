Баранова Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Баранов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Александров

Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Баранов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Николай Александров

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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