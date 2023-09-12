Баранов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1912
Рождение
01.09.1912
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Баранова Алина Михайловна
Мать ребёнка: Баранова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Баранова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Мария Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно