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Баранов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1912
Рождение
01.09.1912

Отец: Баранов Николай Александров

Мать: Баранова Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Баранова Алина Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Баранов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Баранова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Мария Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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