Баранов Николай Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Николай Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Баранов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Варвара Иванова

Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Баранов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Варвара Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Варвара Иванова

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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