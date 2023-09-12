Баранов Николай Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1912
Сын: Баранов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Варвара Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Баранов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Варвара Иванова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно