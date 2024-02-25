Шатохин Иван (Иоанн) Фирсов (Хрисанфов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатохин Фирс Никитин
Рождение ребёнка
1897 ст.
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
15.01.1899 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Восприемник
28.03.1899 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Писарева Алексея, его родители Писаревы Лаврентий Феодотов и Елена Феодорова.
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.
Дочь: Феозва Иванова
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Восприемник
15.08.1900 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Па... Елизара из д.Тычкино, его родители Осип Альфредов и Елена Егорова
Рождение ребёнка
04.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Восприемник
29.08.1904 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Шатохина Иоанна из д.Верхне-Красноярской, его родители Шатохины Ермил Александров и Феодосия Стефанова.
Восприемник
29.01.1905 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Чикуновой Марии, ее родители Чикуновы Игнатий Васильев и Анна Ивановна.
Восприемник
04.05.1906 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Семенова Иоанна, его родители Семеновы Георгий Васильев и Евдокия Евфимовна.
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Восприемник
15.08.1907 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Леонтьевой (Платоновой) Натальи, ее мать вдова Леонтьева Александра Терентьева.
Поручитель
10.02.1908 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Поручитель по невесте у Васильева Алексея Семенова и Рычковой Марии Евдокимовны, оба из д.Минина, оба первым браком
Восприемник
08.06.1908 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Самойлова Павла, его родители Самойловы Матвей Осипов и Анастасия Андреева.
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.
Дочь: Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
31.08.1915 ст.
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1998 ст.
Дочь: Рычкова Ксения Иванова
Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно