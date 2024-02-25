Шатохин Иван (Иоанн) Фирсов (Хрисанфов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохин Иван (Иоанн) Фирсов (Хрисанфов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатохин Фирс Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Шатохин Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
15.01.1899 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
28.03.1899 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Писарева Алексея, его родители Писаревы Лаврентий Феодотов и Елена Феодорова.
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.

Дочь: Феозва Иванова

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
15.08.1900 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Па... Елизара из д.Тычкино, его родители Осип Альфредов и Елена Егорова
Рождение ребёнка
04.11.1901 ст.

Сын: Шатохин Никандр Иванов

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
29.08.1904 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Шатохина Иоанна из д.Верхне-Красноярской, его родители Шатохины Ермил Александров и Феодосия Стефанова.
Восприемник
29.01.1905 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Чикуновой Марии, ее родители Чикуновы Игнатий Васильев и Анна Ивановна.
Восприемник
04.05.1906 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Семенова Иоанна, его родители Семеновы Георгий Васильев и Евдокия Евфимовна.
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Сын: Шатохин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
15.08.1907 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Леонтьевой (Платоновой) Натальи, ее мать вдова Леонтьева Александра Терентьева.
Поручитель
10.02.1908 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Поручитель по невесте у Васильева Алексея Семенова и Рычковой Марии Евдокимовны, оба из д.Минина, оба первым браком
Восприемник
08.06.1908 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Самойлова Павла, его родители Самойловы Матвей Осипов и Анастасия Андреева.
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.

Дочь: Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
31.08.1915 ст.

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1998 ст.

Дочь: Рычкова Ксения Иванова

Мать ребёнка: Шатохина Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатохина Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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