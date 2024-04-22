Рычкова (Шатохина) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1998 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1914 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 17л 10м 18д. Невесте 16л, девица. Оба первым браком из д.Минино. Поручители : по жениху из д. Минино:Рычков Александр Трофимов и Рычков Кузьма, по н... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Рычков Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Рычков Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
22.07.1918
Дочь: Серафима Васильева
Отец ребёнка: Рычков Василий Тимофеев
Рождение
Около 1998 ст.
Смерть
Неизвестно