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(Шатохина) Мария Иванова

Место рождения

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.01.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899 ст.

Отец: Шатохин Иван Фирсов (Хрисанфов)

Мать: Шатохина Евдокия Васильева

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
24.01.1899 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: жена Маджерина Клавдия Иванова из с. Шипицинского
Восприемник
29.07.1918
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Рычковой Серафимы, ее родители Рычковы Василий Тимофеев и Ксения Ивановы
Восприемник
03.12.1918
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Малетина Николая, его родители Малетины Василий Петров и Марфа Михаилова.
Смерть
Неизвестно
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