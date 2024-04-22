(Шатохина) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения15.01.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899 ст.
Крещение
24.01.1899 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: жена Маджерина Клавдия Иванова из с. Шипицинского
Восприемник
29.07.1918
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Рычковой Серафимы, ее родители Рычковы Василий Тимофеев и Ксения Ивановы
Восприемник
03.12.1918
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Малетина Николая, его родители Малетины Василий Петров и Марфа Михаилова.
Смерть
Неизвестно