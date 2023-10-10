Берло Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1682
Дата смерти06.06.1744
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Берло Иван Иванович
Умер в 1744 г., будущий епископ переяславский Арсений.
Место жительства
Около 1683
Семья переехала по месту службы отца.
Образование
Около 1699
Образование завершал в Львовском университете.
Работа или профессия
Около 1705
Окончив обучение, принял монашество (чёрный постриг) в Киево-Печерской лавре с именем Арсений и служил там трапезным.
Работа или профессия
1709
Преподавал грамматику в Киево-Могилянской академии.
Работа или профессия
1717
Назначен архидьяконом при Киевском митрополичем доме.
Работа или профессия
С 1722 по 1728
Архимандрит и настоятель Киевского Межигорского монастыря.
Работа или профессия
1722
Ездил в Москву с ризницей на посвящение В. Ванатовича архиепископом Киевским, Галицким и всей Малой России.
Работа или профессия
1729
При помощи т. Прокоповича назначен епископом Мстиславским, Оршанским и Могилёвским (в составе тогдашней Речи Посполитой; ныне Республика Белорусь).
Работа или профессия
1733
Назначен епископом Переяславским и Бориспольским, получил грамоту как первый независимый епископ Переяславский и Бориспольский.
Работа или профессия
1735
Императрица Анна Иоанновна утвердила предложение Т. Прокоповича назначить А. Берло архиепископом Белгородским и Обоянским.
Работа или профессия
1738
Основал Переяславский коллегиум (колледж), где учились дети представителей всех регионов Малороссии, в 1738 году в коллегиуме обучалось 123 ученика. Коллегиум был создан по образцу Киево-Могилянской а... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Епископ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1744