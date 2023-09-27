Берло (Щуровская) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерло (Щуровская) Татьяна Афанасьевна

Берло (Щуровская) Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1691

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1654 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1679

Муж: Берло Иван Иванович

Вороньков, Київська область
2 брак.
Рождение ребёнка
1680

Дочь: Гулак София Ивановна

Отец ребёнка: Берло Иван Иванович

Вороньков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Берло Андрей Иванович

Отец ребёнка: Берло Иван Иванович

Вороньков, Київська область
Умер в 1744 г., будущий епископ переяславский Арсений.
Место жительства
Около 1683
Переяслав, Київська область
Семья переехала по месту службы отца.
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Берло Василий Иванович

Отец ребёнка: Берло Иван Иванович

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Около 1691
Переяслав, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close