Берло (Щуровская) Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1691
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1679
Муж: Берло Иван Иванович
2 брак.
Рождение ребёнка
1680
Дочь: Гулак София Ивановна
Отец ребёнка: Берло Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1682
Отец ребёнка: Берло Иван Иванович
Умер в 1744 г., будущий епископ переяславский Арсений.
Место жительства
Около 1683
Семья переехала по месту службы отца.
Рождение ребёнка
Около 1688
Отец ребёнка: Берло Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1691