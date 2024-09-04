Целковик Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Дочь: Львова (Целковик) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Дочь: Денисова (Целковик) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Сын: Целковик Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Сын: Целковик Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Дочь: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Сын: Целковик Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Дочь: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна