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Целковик Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.09.1944

Дочь: Львова (Целковик) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.09.1946

Дочь: Денисова (Целковик) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Целковик Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1952

Сын: Целковик Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1956

Сын: Целковик Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1959

Дочь: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
1998
Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область

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