Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.01.1921
Дата смерти09.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1944
Дочь: Львова (Целковик) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1946
Дочь: Денисова (Целковик) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Целковик Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1952
Сын: Целковик Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1956
Сын: Целковик Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1959
Дочь: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич
Смерть
09.01.1988