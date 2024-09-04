Целковик (Толстых) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Место рождения

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

04.01.1921

Дата смерти

09.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1921

Отец: Толстых Иван Илларионов

Мать: Толстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целковик Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.09.1944

Дочь: Львова (Целковик) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.09.1946

Дочь: Денисова (Целковик) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Целковик Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1952

Сын: Целковик Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1956

Сын: Целковик Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1959

Дочь: Барановская (Целковик) Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Целковик Владимир Васильевич

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
09.01.1988
Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область

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