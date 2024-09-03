Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна

Место рождения

Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

02.01.1941

Дата смерти

04.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: Целковик Владимир Васильевич

Мать: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Красильникова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Красильников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1967

Дочь: Красильникова Инга Васильевна

Отец ребёнка: Красильников Василий Васильевич

Нунлигран, Провиденский, Чукотский автономный округ
Смерть
04.08.1989
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область

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