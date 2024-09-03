Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1941
Дата смерти04.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Красильникова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Красильников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1967
Дочь: Красильникова Инга Васильевна
Отец ребёнка: Красильников Василий Васильевич
Нунлигран, Провиденский, Чукотский автономный округ
Смерть
04.08.1989
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область