Труболысова (Вербицкая) Мария Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1906
Дочь: Труболысова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Труболысов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1915
Сын: Труболысов Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Труболысов Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труболысова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Труболысов Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно