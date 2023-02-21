Труболысова (Вербицкая) Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труболысова (Вербицкая) Мария Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1906

Дочь: Труболысова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Труболысов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Труболысов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Труболысов Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труболысов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труболысова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Труболысов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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